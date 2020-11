Piattaforma MetaTrader4: origini e successo della più famosa piattaforma per il trading online

Oggi l’avanzamento tecnologico viaggia a una velocità impensabile, la rivoluzione digitale iniziale neanche 50 anni fa è ormai esplosa col nuovo millennio e sembra non avere fine.

Eppure, nonostante questi continui mutamenti, esiste una cosa che non sembra mai mutare per i trader di tutto il mondo e che si erge come pilastro ed esempio per tutte le piattaforme di trading online al momento disponibili in rete: la piattaforma metatrader 4.

La piattaforma MetaTrader4: le origini

La piattaforma MetaTrader4, spesso conosciuta anche con l’acronimo di MT4, è una piattaforma per il trading online sviluppata dalla famosa società MetaQuotes Software. Questa piattaforma è stata rilasciata e commercializzato da ben 15 anni da MetaQuotes Software, eppure, rimane ancora oggi tra le piattaforme per fare trading online più utilizzate in assoluto ancora.

Di fatto, a pochi dalla sua commercializzazione, questa piattaforma è divenuto un must sia per i broker online che per i trader interessati a investire in borsa e in tanti altri asset finanziari tramite la rete. Il suo successo è stato talmente tanto che ancora oggi il suo successore, MT5, non è riuscito a spodestare il suo predecessore vecchio di 15 anni.

Come vedremo infatti MT4 ha diverse peculiarità che lo rendono ancora oggi un competitivo sul mercato, grazie a un software estremamente leggero e facile da scaricare, capace di girare su praticamente ogni computer moderno, poiché non richiede particolari specifiche tecniche o hardware ad alta prestazione.

La piattaforma MetaTrader4: come funziona

La piattaforma MetaTrader4 si divide essenzialmente in due interfacce, le quali cambiano a seconda del ruolo di chi sta cercando di accedere ad esso:

SERVER SIDE : questa è l’interfaccia da cui dovrà accedere ed operare il broker online;

: questa è l’interfaccia da cui dovrà accedere ed operare il broker online; CLIENT SIDE: questa è l’interfaccia da cui dovrà accedere ed operare il trader online.

Inoltre, MT4 permette a tutti i suoi utenti di customizzare diversi aspetti del programma e dell’interfaccia, in modo da rendere ogni esperienza utente quanto e più diversificata e adatta alle necessità specifiche di quest’ultimo.

Tra le funzioni più importanti relative all’esperienza di trading online fornite dalla piattaforma MetaTrader4, si evidenziano gli Expert Advisors (EA). La funzione degli EA è quella di eseguire una serie di operazioni di trading in automatico basandosi sulle impostazioni dettate dal trader.

Questo tipo di strumento è, tra le altre cose, uno dei motivi per cui il passaggio da MT4 a MT5 non è avvenuto, poiché tutta una serie di feature personalizzabili, in primis gli EA e la loro funzione di auto-trading, non sarebbero facilmente trasportabili sulla piattaforma del suo “fratello maggiore”.

Detto questo, il programma rimane estremamente sicuro e protetto da attacchi informatici sia esterni che interni. La sicurezza fornita da questo semplice ma efficace software infatti è un altro dei capisaldi che ha reso possibile alla piattaforma metatrader 4 di essere ancora utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo.

Per quel che riguarda invece i tipi di investimenti finanziari presenti su MT4, gli strumenti finanziari che vanno per la maggiore sono sicuramente i CFD (in italiano: “Contratti per Differenza”), un prodotto finanziario derivato che ha conosciuto oramai enorme successo su tutte le piattaforme di trading online grazie alla possibilità di poter guadagnare su un asset finanziario non solo quando questo vive il suo momento “positivo”, ma anche nel caso di una caduta di quotazione.

Purtroppo però, questo tipo di speculazione finanziaria non è ovviamente esente da rischi come vedremo nella parte finale di questo articolo.

Rischi legati al trading online

Quando parliamo di trading online, e soprattutto di trading online tramite CFD, stiamo parlando di un’operazione finanziaria speculativa ad alto rischio a causa dell’alta volatilità di questi strumenti finanziari derivati.

Prima di utilizzare quindi la piattaforma metatrader 4 per cominciare a fare trading online, ricordiamo sempre del serio rischio che ci assumiamo nel momento in cui investiamo i nostri capitali in questo tipo di operazioni.