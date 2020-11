Pinerolo passa al San Luigi, solo un punto per la Futura

La Futura Volley Giovani muove la classifica ma si deve accontentare di un punto dopo il recupero di campionato disputato domenica 15 al PalaSanLuigi di Busto Arsizio. La squadra di Lucchini si arrende infatti all’Eurospin Pinerolo dopo cinque set, verdetto al quale si è arrivati grazie a una rimonta delle biancorosse risalite dallo 0-2 al 2-2 nel computo dei parziali.

Il tie-break però è stato appannaggio delle piemontesi, tra le quali la temuta Zago – 24 punti – ha fatto la parte del leone. Top scorer per le Cocche Zingaro, con 19 punti, e Michieletto con 17: non basta alla formazione di casa neppure una produzione notevole a muro, con ben 14 punti arrivati con questo fondamentale.

Busto si è presentata in campo con tante assenze visto che non erano disponibili Lualdi, Latham e coach Lucchini oltre alla lungodegente Sartori, mentre il nuovo acquisto Frigo non è ancora disponibile. A tradire la Futura un approccio faticoso (15-25 nel primo set) e una volata amara nella seconda frazione. Spalle al muro le bustocche hanno reagito dominando il terzo parziale a 14 e strappando l’accesso al tie-break ai vantaggi del quarto. A quel punto però Pinerolo ha ripreso l’inerzia del match con un parziale di 3-8 in avvio, poi difeso dalle ospiti sino all’11-15 finale.

«Volevamo venire fuori dopo queste 3 settimane di lavoro per mettere in difficoltà una squadra come la Eurospin e ci siamo riusciti quasi fino in fondo – spiega Luca Chiofalo che ha sostituito Lucchini in panchina – Ci siamo trovati in una situazione critica e qui è stata brava la società perché ha saputo lavorare bene con lo staff tecnico decimato; abbiamo impostato bene il lavoro e siamo stati bravi, peccando però su alcuni particolari».

Futura Volley Giovani – Eurospin Ford Sara Pinerolo 2-3

(15-25, 22-25, 25-14, 26-24, 11-15)

FVG Busto A.: Veneriano 10, Nicolini 4, Michieletto 17, Badini ne, Vecerina ne, G.Lualdi 13, Sormani, Carletti 13, Garzonio (L), Zingaro 19. All. Lucchini.

Note. Battuta: errate 6, ace 1. Ricezione: 63% positiva, 38% perfetta, errori 5. Attacco: 38% positività, errori 18, murati 6. Muri: 14.

Pinerolo: Casalis ne, Fiori (L), Allasia 2, Bussoli 13, Boldini ne, Tosini, Zago 24, Fiesoli 14, Buffo, Gray 6, Akrari 14. All. Marchiaro.

Note. Battuta: errate 9, ace 5. Ricezione: 59% positiva, 30% perfetta, errori 1. Attacco: 40% positività, errori 10, murati 14. Muri: 6.