Polizia Locale e controlli Covid, alleanza tra Ferno, Samarate e Lonate

L’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno ed il Comune di Samarate hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana.

L’attività di collaborazione avrà inizio dal 18 novembre e proseguirà a tutto il prossimo 15 dicembre.

Nel progetto sarà coinvolto il personale delle Polizie Locali dell’Unione e di Samarate che metteranno in campo pattuglie congiunte per effettuare controlli preventivi per l’incremento del livello di sicurezza urbana, polizia stradale e annonaria.

Si punta poi allo scambio e alla condivisione di esperienze e professionalità attraverso interventi congiunti ed articolati sul territorio dei due comuni.

L’intesa tra l’Unione ed il Comune di Samarate nasce in seguito all’emanazione da parte dell’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia di una proposta di accordo per l’ulteriore sostegno dei servizi straordinari delle polizie locali per affrontare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

I servizi e l’attività di pattugliamento si svolgeranno anche oltre l’orario ordinario di servizio realizzando iniziative e servizi di vigilanza e polizia urbana, stradale, vigilanza del patrimonio pubblico, ottimizzando gli sforzi in uno spirito di collaborazione tra Comandi, Prefettura e Regione.

L’accordo è inserito all’interno dell’operazione Smart (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), interamente finanziata dalla Regione Lombardia che ha messo a disposizione un contributo complessivo di 343.000 euro destinato a tutte le Polizie Locali lombarde coinvolte nel progetto.

«Questa sarà un’occasione di collaborazione e confronto tra le esperienza di due corpi di Polizia Locale che potranno così sommare le proprie professionalità, garantendo così un miglior servizio alla cittadinanza nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo», ha commentato Nadia Rosa, presidente Unione e sindaco di Lonate Pozzolo.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Samarate Enrico Puricelli: «Il tema “sicurezza” è un punto cardine della nostra Amministrazione. Con le difficoltà del periodo, ho ritenuto fondamentale sottoscrivere questo accordo di collaborazione con l’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno. L’opportunità di fare rete insieme sarà utile sia sul versante della sicurezza stradale che della sicurezza urbana e servirà ad intensificare maggiormente i controlli rispetto le disposizioni anti-Covid19 previste dal DPCM.”

L’assessore alla P.L. dell’Unione e sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, si associa alla soddisfazione manifestata dai suoi colleghi: «In questo momento è importante uno sforzo sinergico tra Amministrazioni sul versante della sicurezza nel suo complesso e della vigilanza sul rispetto delle disposizioni anti Covid».