Il Ponte del Sorriso, festa di Halloween per i bimbi ricoverati in ospedale

«Pur con tutte le restrizioni del momento, siamo riusciti ad organizzare una terrificante festa di Halloween nelle Pediatrie di Varese, Cittiglio, Tradate, Busto e in Neuropsichiatria Infantile a Varese. Tra tante difficoltà, è stato un momento di svago importante per i bambini ricoverati».

Emanuela Crivellaro, presidente de Il Ponte del Sorriso Onlus, presenta così l’iniziativa “paurosa” realizzata per i bambini ricoverati in ospedale.

«Per i bambini è un periodo difficile, privati dalla possibilità di giocare liberamente con gli amichetti, di momenti di svago e divertimento. Per i bambini in ospedale la situazione è ancora più complicata. Non c’è solo la malattia, ma anche le restrizioni, che impongono l’isolamento in camera, l’accesso alla sala giochi a un bambino per volta, niente spettacoli, feste, pet therapy, clown, magia», prosegue.

«Il Ponte del Sorriso cerca, con le sue educatrici, ogni espediente per rendere serena la degenza dei piccoli ricoverati. Sarebbe stato pensabile non portare un po’ di allegria per Halloween? Maghi e maghetti, streghe e streghette, dolcetto e scherzetto non mancheranno neanche quest’anno nelle pediatrie. Da Cittiglio a Tradate, a Busto, passando per Varese, anche in Neuropsichiatria Infantile, per tutta la settimana Il Ponte del Sorriso ha organizzato, con i bambini, laboratori creativi e tutto quanto è stato prodotto è servito a rendere spaventoso il reparto, compresi medici ed infermieri».

Enormi zucche sono piene di dolciumi e la tavola è imbandita mentre fantasmi, scheletri, ragni e ragnatele hanno invaso le pareti e i soffitti in attesa della notte più terrificante dell’anno. Brrrr che paura.