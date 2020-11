Il presidente della Regione visita il punto tamponi alle Fontanelle: “Ottima organizzazione”

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha visitato questa mattina il punto tamponi allestito alle Fontanelle, accompagnato dal deputato della Lega Matteo Bianchi, dal consigliere regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino e dal direttore generale di Ats Insubria, Lucas Maria Gutierrez.

Fontana si è complimentato con i responsabili della struttura allestita nella sede della Protezione civile provinciale e si è detto soddisfatto dell’organizzazione del punto tamponi che, dopo un avvio con qualche intoppo, ora è stata implementata anche con il supporto di personale fornito dall’esercito e funziona senza le lunghe code dei primi giorni.

Parlando della situazione della Regione il presidente si è detto moderatamente ottimista: «Il 27 dovremmo entrare nella zona arancione. Dagli ultimi dati sembra addirittura che la Lombardi si arrivata addirittura a livello giallo, ma questo lo dovremo rivalutare nei prossimi giorni. Credi sia la prova che se si mantengono certe regole di convivenza, di distanziamento e di uso della mascherina, si possa anche combattere senza eccessive rinunce. Questo è il messaggio che bisogna cercare di far capire alla gente. Sempre con grande attenzione, non bisogna mai abbassare la guardia, ma credo che ci siano buone motivazioni per guardare con speranza al futuro».