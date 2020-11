Il presidente nazionale di Confartigianato in diretta a Varese

Nei momenti più difficili per l’economia italiana nel passato recente lui era lì, a mediare il rapporto tra Stato e imprese. Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato e imprenditore di Arsago Seprio, sarà ospite della prossima diretta video organizzata da Confartigianato Varese in programma venerdì 20 novembre alle 12. L’incontro si potrà seguire sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confartigianato Varese

Primo varesino ad aver ricoperto la posizione più alta all’interno dell’ambito della rappresentanza delle imprese. Giorgio Merletti ha mantenuto la guida nazionale di Confartigianato durante i momenti più delicati per l’economia del Paese negli ultimi anni. Lui c’era nel 2008, da vicepresidente vicario, in occasione della prima ondata di crisi mondiale. E c’era nel 2011-2012, in occasione della seconda. Quando poi il Coronavirus ha travolto il Pianeta, Giorgio Merletti è tornato a sedersi ai tavoli delle trattative tra imprese e Governo per cercare di gestire i momenti febbrili dei lockdown e della difficoltà economica che ne è seguita.

Un periodo costellato da momenti difficili, trattative complesse, equilibri spesso ardui da raggiungere. Otto anni al vertice che Giorgio Merletti ripercorrerà durante la diretta di venerdì, nel tentativo di fissare le date più significative e tirare le somme di un’esperienza che si concluderà nei primi giorni di dicembre.

Nato nel 1951 ad Arsago Seprio dove risiede, laureato in architettura al Politecnico di Milano, tre figlie (due rispettivamente medico e infermiera mentre una architetto sulle orme del padre), Giorgio Merletti è titolare dell’azienda di falegnameria “Merletti Mario Snc”. Una situazione che gli ha permesso di conoscere bene il mondo degli imprenditori. E proprio gli imprenditori sono il punto di riferimento dell’architetto di Varese sceso a Roma con l’idea di accompagnare le aziende verso quello che si prospetta essere un futuro di profondi cambiamenti. Merletti, tra l’altro, conosce bene anche il territorio grazie all’esperienza da assessore, vicesindaco e sindaco di Arsago Seprio maturata tra il 1990 e il 2009.