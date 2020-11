Prevenzione maschile: consulti gratuiti in Televisita in Humanitas Mater Domini

Dati riportati dalla SIU* (Società Italiani di Urologia) evidenziano che il 10-20% degli uomini si sottopone ad una visita urologica di prevenzione e solo 9 maschi su 10 effettuano un controllo specialistico, in caso di gravi patologie. A differenza delle donne, il pubblico maschile sembra dunque essere sempre più restio a rivolgersi allo specialista. Questo è un tabù sicuramente da superare, perchè molto spesso è solo l’imbarazzo a frenare.

La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le armi più efficaci per ridurre la frequenza non solo di patologie tumorali, ma anche di quelle benigne, quali l’ipertrofia prostatica benigna e prostatiti, l’infertilità maschile e le disfunzioni sessuali, le infezioni urinarie, la calcolosi urinaria, ecc.

Ecco perché la prevenzione non deve fermarsi, nemmeno in tempo di Covid-19.

A Novembre, mese dedicato da sempre alla salute maschile, Humanitas Mater Domini scende in campo con i suoi specialist organizzando due appuntamenti di prevenzione gratuita in Televisita:

– Mercoledì 25 novembre, dalle 9.00 alle 11.00

– Giovedì 26 novembre, dalle 14.00 alle 16.00



Si tratta di consulti gratuiti durante i quali, in tranquillità e anche da casa propria, si potranno affrontare con gli specialisti i propri problemi legati alla propria salute intima: dubbi legati alla prostata? Difficoltà a urinare? Problemi relative alla sfera sessuale? Infezioni ricorrenti? Uno specialista per te, per un confronto e chiarimenti su questi e altri temi.

Come partecipare all’iniziativa?

Prenota la tua Televisita con gli specialisti di Humanitas Mater Domini. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Consulta il sito www.materdomini.it