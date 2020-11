Quali consigli dobbiamo seguire per scegliere una buona macchina per tagliare i capelli?

La macchinetta taglia capelli è uno strumento fondamentale in ogni casa, in quanto non viene utilizzata solo per tagliare i capelli, ma anche per regolare la barba o come rasoio. In generale, nel mercato troviamo dei modelli molto versatili e dotati di buone caratteristiche, ma se vogliamo fare la scelta giusta, dobbiamo orientare la nostra attenzione su dispositivi potenti, maneggevoli ed ergonomici, e ovviamente progettati con materiali di alta qualità.



Le lame, l’elemento di taglio

La parte più importante di un apparecchio tagliacapelli sono le sue lame. Questi dispositivi possono avere più lame con diverse profondità di taglio oppure solo una lama che si adatta per tagliare i capelli alla lunghezza che vogliamo. In ogni caso, più larga è la lama, maggiore sarà la superficie che potrà tagliare ad ogni passata. Nel caso dei regolabarba invece, le lame sono più strette, perché qui serve maggiore precisione e anche la superficie da tagliare è più piccola. Esistono anche tagliacapelli multifunzione, specifici per la testa, per la rasatura e per i peli. Per quanto riguarda il materiale, di solito questi dispositivi sono realizzati in ceramica, in titanio o in acciaio inossidabile. Quest’ultimo è il più utilizzato per la sua capacità di taglio e resistenza, oltre che per il suo prezzo economico. Il titanio in quanto a qualità supera l’acciaio inossidabile, ma ha un costo maggiore.



Tagliacapelli senza filo o con filo

Un ulteriore aspetto da valutare è la presenza o meno del cavo. Alcuni modelli funzionano solo con cavo, il che riduce il comfort. Tuttavia, in molti centri di bellezza e parrucchieri è comune trovare dispositivi di questo tipo, il che indica che molti possono essere di alta qualità. Altri modelli prevedono un funzionamento sia con il cavo che con la batteria, sebbene ciò possa essere dannoso per la durata di quest’ultima. L’utilizzo del cavo presenta tuttavia due inconvenienti: rende il tagliacapelli elettrico meno manovrabile, dà a chi lo usa meno libertà di movimento e costringe a tagliare i capelli vicino ad una presa della corrente, che potrebbe non essere il luogo più ideale a causa del rischio connesso o alla possibile interruzione dell’energia elettrica durante l’uso. Bisogna dire che anche i modelli a batteria hanno i loro lati negativi: uno è il tempo di ricarica e l’altro è l’autonomia. Quindi, in tal caso se il tagliacapelli ha bisogno di tempi di ricarica lunghi e l’autonomia che offre è bassa, non è una macchina consigliata.

La potenza del tagliacapelli

La potenza misura la capacità di tagliare i capelli ed è espressa in giri al minuto, non tutti i produttori lo indicano, ma è comune per i marchi più noti che offrono dispositivi di qualità superiore. Una buona macchinetta taglia capelli è quella che ha almeno da 4.000 a 5.000giri / min. Alcuni modelli includono una funzione turbo che è molto utile per le zone con alta densità di capelli. La potenza è anche associata al rumore e alle vibrazioni. Maggiore è la potenza, maggiore è il rumore, soprattutto se il dispositivo tagliacapelli è utilizzato al massimo livello.

I marchi più conosciuti del settore

Philips, Braun, Moser, Remington, Panasonic o Wahl sono marchi di riconosciuto prestigio in questo settore. Nella boutique del rasoio possiamo vedere alcuni esempi. Non basta però che il produttore sia prestigioso, ma vanno analizzate tutte le altre caratteristiche come quelle già citate o l’ergonomia, che valuteremo in seguito. Questo significa che esistono anche dispositivi di altri produttori in grado di offrire ottime funzionalità. Affidarsi a marchi altamente professionali è garanzia di successo solo nel caso in cui si utilizzino prodotti di qualità e se ne faccia buon uso.

Ergonomia e comodità di utilizzo

Entrando nelle questioni più legate all’uso, è fondamentale valutare il comfort e l’ergonomia del design. L’impugnatura deve includere materiale antiscivolo e le dimensioni della macchina non devono essere molto grandi, in quanto ciò ne renderebbe difficile l’utilizzo. Qualcosa di simile accade con il peso, che non deve superare i 200 grammi. Nel comfort della macchina taglia capelli entrano in gioco anche gli accessori come fattore determinante: pettini guida, testine, kit di pulizia, ecc… devono essere facilmente rimovibili, in modo che sia più facile il suo utilizzo e la manutenzione sia semplice ed efficace.