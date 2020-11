Quarantamila euro per riattivare la Quiete: si cercano sponsor

Un Covid Hotel all’ex casa di cura la Quiete? Mentre è ancora aperto il bando di Ats che cerca strutture alberghiere disposte a ospitare pazienti in “degenza di sorveglianza”, positivi ma senza possibilità di stare al proprio domicilio, il Comune di Varese persevera nella sua idea di riattivare temporaneamente e per questa emergenza sanitaria l’ex struttura della Quiete.

Starebbe sondando il terreno per capire la disponibilità a farsi carico dei costi per la riapertura.

Nel sopralluogo effettuato la scorsa settimana con i tecnici di Asst sette Laghi è stata fatta una valutazione sommaria delle spese necessarie per rendere la struttura funzionante. La cifra da sostenere per riattivare gli impianti non sembrerebbe esorbitante: con 40.000 euro si potrebbe riattivare i piani di degenza, 56 camere singole, dotate di bagno privato, ideali per garantire l’isolamento dei ricoverati.

L’amministrazione sembra intenzionata a proseguire nel progetto e sarebbe alla ricerca di uno sponsor che si faccia carico di rilanciare una struttura capace, in questo momento, di dare anche studi ai medici di medicina generale per effettuare attività condivise piuttosto che spazi per accogliere le USCA e i medici di continuità assistenziale. Una cittadella della salute con annessa la parte “alberghiera covid” essenziale per alleggerire la pressione crescente sull’ospedale cittadino.