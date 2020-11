Quasi 600 pazienti Covid: negli ospedali di Varese ancora pochi letti

Ospedali varesini sempre più sotto pressione. Nella mattinata odierna si è quasi raggiunto il numero di 600 persone ricoverate.

Sono oltre 530 i pazienti nei reparti “hub covid” mentre in pronto soccorso attendono 35 persone risultate positive al SarsCoV2 e altre 37 sono in attesa dell’esito del tampone.

Il monoblocco del Circolo è quasi totalmente riservato a malati Covid con ben 6 piani dedicati. Ciononostante i posti rimasti sono poco più di una decina a cui si somma una trentina nei presidi periferici: Del Ponte, Tradate, Luino e Angera.

Da domani aprirà le porte anche il presidio di Cuasso che aumenterà di 40 letti i posti per chi ha superato la fase critica ed è in fase di guarigione. Sono in corso in questi giorni sopralluoghi tecnici per valutare anche la possibilità di riattivare camere di degenza nel presidio di Velate.

Tra il 30 ottobre e il 9 novembre, la Sette Laghi ha assistito e curato 882 persone di cui 259 dimesse e guarite.

Cresce in modo preoccupante la gravità delle condizioni dei pazienti ricoverati: da inizio novembre. il ricorso alla ventilazione assistita con Cpap è aumentata costantemente passando da una ventina di casi agli attuali 90.

I reparti dedicati all’ospedale di Circolo sono 5 “Hub covid”, la pneumologia, le malattie infettive, i subacuti, l’hospice e 4 terapie intensive. A Luino due reparti dedicati, ad Angera tre e a Tradate uno. Anche al Del Ponte ci sono posti per bambini e donne positive in pediatria, ostetricia.

Unico presidio lasciato al momento “covid free” è quello di Cittiglio dove comunque è stata ridotta l’attività con la chiusura del reparto di pediatria e il blocco degli interventi chirurgici.