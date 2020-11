Una raccolta firme in difesa della Palude Stoppada dietro via Selene

Parte da un gruppo di giovani artisti e dalla pagina Facebook “Varese ama via Selene” una raccolta firme per lo “Stop alla cementificazione del verde ai margini dell’area umida Palude Stoppada a Varese” che in meno di una settimana, ad oggi, 30 novembre, ha già raccolto oltre 500 sottoscrizioni.

La richiesta è quella di fermare la costruzione della così detta “terza rotonda” dietro il nuovo supermercato Esselunga di viale Europa (progetto approvato nel 2016 e in fase di realizzazione a carico del privato) e soprattutto la bretella che dovrebbe collegare la la nuova rotatoria a via Selene. Un collegamento ipotizzato dal Piano di governo nel territorio di Varese me diventato concreto solo a luglio del 2020 quando Regione Lombardia ha stanziato 930 mila euro per la realizzazione.

Galleria fotografica raccolta firme per palude Stoppada e via Selene 4 di 6

Il lancio della petizione è sostenuto dalla performance di tre artiste (qui sopra nelle foto realizzate da Erika Zolli) che hanno offerto il loro contributo alla difesa della zona umida della Palude Stoppada, interessata dal cantiere per realizzare il nuovo collegamento stradale verso l’area industriale di Gazzada Schianno.

Le artiste si uniscono alle richieste del Comitato spontaneo di via Selene affinché l’Amministrazione comunale ripensi alla reale necessità di quest’opera viabilistica alla luce delle prime due rotonde realizzate da Esselunga e del progetto per la riqualificazione di largo Flaiano. “Alla luce di una viabilità fortemente modificata e migliorata da queste opere, forse non è più necessario o addirittura inutile consumare una parte di suolo verde adiacente al Parco Area sud di Varese”, afferma Francesca Alberti (una delle tre performer assieme ad Anna Venegoni e Laura Castoldi) e tra i promotori della petizione, ricordando che lo zero consumo di suolo è un principio sostenuto dalla giunta Galimberti.

“Dopo anni dalla chiusura della Malerba la palude ha avuto modo di depurarsi e rigenerarsi, sarebbe gravissimo pensare a un nuovo suo deperimento”, si legge nel testo della petizione.

I firmatari chiedono al Comune di Varese un confronto su questi temi.

Tra i primi firmatari anche il regista e blogger Giacomo Castana.