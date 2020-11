Raccontare la realtà Lgbt+ nel rispetto della deontologia: se ne parla a Glocal

Un argomento delicato ma importante da affrontare: quello del racconto del mondo Lgbtqia+ rispettando le regole della deontologia.

Lo affronta il festival Glocalnews, con un panel online che parte da una ricerca dell’ordine dei giornalisti della Lombardia dal titolo “Parole o-stili di vita. I media, le persone Lgbtqia+ e il racconto di questa realtà nel rispetto della deontologia giornalistica”.

Protagonisti dell’incontro in streaming, previsto per sabato 14 novembre dalle 11 alle 13 sono Franco Grilini, Fondatore di ArciGay, Gegia Celotti, delegata per le pari opportunità dell’ordine dei Giornalisti della Lombardia, Barbara Mapelli scrittrice e docente di pedagogia di genere dell’università Bicocca, Monica J. Romano presidente dell’associazione per la cultura e l’etica transgenere e Paolo Pozzi, portavoce del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

L’incontro sarà visibile sul canale youtube di Varesenews e sulle pagine facebook di Varesenews e festival Glocal.