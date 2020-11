Rally, festa varesina: Andrea Crugnola è campione d’Italia

Per Andrea Crugnola oggi – sabato 21 novembre 2020 – è il giorno della consacrazione. Il pilota di Calcinate del Pesce, classe 1988, è il nuovo campione italiano assoluto di rally: il verdetto arriva dagli sterrati senesi dove Crugnola ha disputato il Tuscan Rewind ottenendo il secondo posto finale ma il primo tra gli iscritti al CIR (Campionato Italiano Rally). Vittoria della gara al boliviano Marco Bulacia.

Con i punti conquistati in questa gara, l’ultima del calendario tricolore 2020, Andrea scavalca il campione uscente Giandomenico Basso (out nell’ultima prova speciale ma già alle spalle del varesino) e ottiene il primo “scudetto” assoluto in carriera.

Crugnola ha realizzato l’impresa a bordo di una Citroen C3 di classe R5 (la maggiore tra quelle ammesse al CIR) insieme al navigatore Pietro Ometto. La vettura francese è preparata dal team F.P.F. Sport, struttura semi-ufficiale di casa Citroen.

