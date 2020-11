Regio Insubrica, riunione del gruppo “qualità delle acque”

Si è riunito questa mattina, giovedì 12 novembre in videoconferenza il gruppo di lavoro qualità delle acque della Comunità di lavoro Regio Insubrica composto da rappresentanti del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, di Regione Lombardia, delle Province di Como, Varese, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Lombardia dipartimenti di Como e Varese e settore monitoraggi ambientali, di Como Acqua e dell’Ufficio d’Ambito delle Province di Como e Varese (ATO).

Coordinato dal Segretario Francesco Quattrini, il gruppo ha provveduto a presentare lo stato dell’arte e la situazione della qualità delle acque del lago Ceresio e dei suoi affluenti, oltre l’avanzamento dei progetti in corso, in particolare il progetto Interreg “Acqua Ceresio” e il progetto di risanamento del lago Ceresio nell’ambito del Patto per la Lombardia.

In merito, pur riscontrando ancora delle criticità sulla qualità delle acque in questa porzione di

lago, si prende atto con soddisfazione di un primo risultato concreto raggiunto con la revoca del divieto di balneazione nella zona di Porto Ceresio.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare sulla situazione in particolare sull’analisi dell’impianto di depurazione di Ronago e sui lavori che hanno interessato la rete di collettamento delle acque luride. Nell’ultimo anno non si sono riscontrati episodi di inquinamento.