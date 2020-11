Rescaldina in lutto per la scomparsa di Alfonso Claudio Legnani, il “suo” Babbo Natale

Rescaldina piange la scomparsa di Alfonso Claudio Legnani. Ex titolare delle “Officine Legnani” di via Barbara Melzi, Legnani, 83 anni, era un volto noto dell’associazionismo e del mondo del volontariato del paese.

Per tutti in paese Alfonso Claudio Legnani era “Babbo Natale”: da anni, infatti, con la sua barba bianca si prestava ad allietare le festività natalazie di grandi e piccini trasformandosi nel personaggio.

La notizia della sua scomparsa è stata accolta in paese da un fiume in piena di messaggi di cordoglio, dedicati non solo al sogno ad occhi aperti che ha regalto a centinaia di bambini vestito di rosso, ma soprattutto alla gentilezza e alla bontà d’animo che per tutta la comunità erano il suo marchio di fabbrica.