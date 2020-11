Rescaldina, l’albero di Natale diventa social con la contrada Ravello

Dallo shopping al cenone, quelle che festeggeremo tra poco più di un mese sarà sicuramente un Natale diverso da quello degli ultimi anni. Ma anche se quest’anno non ci saranno piazze piene di bambini con il naso all’insù ad ammirare luci, decorazioni e calendari dell’Avvento, le nostre case saranno comunque colorate da uno dei simboli per antonomasia del periodo: l’albero di Natale. Così, per provare a tenere vivo lo spirito delle festività anche al tempo del Covid, a Rescaldina la contrada Ravello prova a portare la festa sui social proprio con un concorso fotografico dedicato agli alberi di Natale.

«In un periodo triste ed un po’ negativo come questo secondo lockdown – spiega il capocontrada, Paolo Rossetti -, abbiamo deciso di spingere le persone verso un clima natalizio. E visto che le attività associative e di contrada sono e saranno in ghiacciaia per un po’… bisogna muoversi verso la vita di contrada 2.0, quella online».

Per partecipare al contest “L’albero di Ravello ci sarà tempo fino al 21 dicembre. I contradaioli bianco-azzurri potranno inviare le foto dei loro alberi di Natale all’indirizzo mail associazioneravelloce@gmail.com: tutti gli scatti saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram della contrada e il più bello sarà premiato e diventerà l'”Albero di Ravello 2020”.