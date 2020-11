Il responsabile degli anestesisti dottor Capra lascia l’incarico all’Asst Sette Laghi

Ultimi giorni di lavoro del dottor Carlo Capra all’asst Sette Laghi. Il responsabile del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione aziendale, che ha diretto e coordinato l’attività degli specialisti coinvolti in prima persona nell’emergenza Covid, dal primo dicembre lascerà l’incarico per mettersi in aspettativa.

Lo attende, infatti, un incarico di responsabile di rianimazione presso l’ospedale di Magenta che afferisce all’asst Ovest Milanese.

Il dottor Capra, che aveva assunto il ruolo di responsabile del dipartimento aziendale lo scorso maggio, lascerà il posto, probabilmente, al professor Luca Cabrini che sta guidando, al momento, la squadra di specialisti impegnato nell’ospedale in Fiera a Milano.