Riapertura delle scuole Ada Negri, “manca comunicazione per le famiglie”

Una decisione corretta, ma comunicata troppo in ritardo. L’opposizione di “Cardano è” critica le modalità di comunicazione sulla chiusura del plesso scolastico Ada Negri (le scuole di Cadano Sud) “a seguito del verificarsi di preoccupanti fenomeni epidemiologici”.

Decisione presa dal sindaco Maurizio Colombo il 28 ottobre e giudicata appunto «corretta» da “Cardano è”.

Che però critica il sindaco perché «lo faceva senza avvertire per tempo le famiglie degli alunni, molte delle quali hanno appreso la notizia solo una volta giunte davanti ai cancelli chiusi della scuola».

«Ci facciamo ora portavoce delle giustificate preoccupazioni di molti genitori che a fronte dell’imminente riapertura della scuola ci hanno contattato non avendo ricevuto alcuna informazione diretta in merito agli interventi di sanificazione effettuati, alla necessità o meno di sottoporre i loro figli ad esami, né tantomeno alla reale diffusione del contagio nella scuola. Si chiedono, inoltre, quali misure ulteriori saranno messe in atto per tutelare la salute dei loro figli. Tutte domande legittime che attendono risposta urgente da parte dell’amministrazione comunale».

Al di là del caso specifico la lista di minoranza segnala che in generale «manca una comunicazione chiara, diretta e tempestiva in merito all’emergenza sanitaria Covid 19».