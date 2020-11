Riaperture, scuole, trasporti: il sindaco di Varese chiede un tavolo permanente per pianificare le prossime mosse

«Qualsiasi tipo di riapertura che si dovesse prospettare nelle prossime settimane andrà studiata e pianificata nel minimo dettaglio, a partire dai temi dei trasporti e della scuola. Se dovessero esserci i presupposti sanitari per allentare le misure dovrà essere fatto sotto la supervisione delle autorità sanitarie e con un grande impegno da parte di tutte le istituzioni». Questo il commento fatto dal sindaco Davide Galimberti durante l’incontro del comitato per la sicurezza che si è svolto questa mattina. Presenti oltre al sindaco di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, il Prefetto, Ats, i Direttori degli ospedali di Varese e Busto Arsizio e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

«Ho chiesto che venga istituito un tavolo permanente per impostare tutti gli scenari possibili, anche quelli di un allentamento delle misure in vista del Natale – ha spiegato il sindaco durante l’incontro – Dobbiamo da subito pianificare le migliori azioni, e gli interventi concreti, per alcuni ambiti essenziali ad una ripresa in piena sicurezza, così da evitare o ridurre l’impatto di una terza ondata. Con un’attenta supervisione del Prefetto e delle autorità sanitarie. I sacrifici che tutti i varesini stanno compiendo in queste settimane non possono essere vanificati. Dobbiamo farci trovare pronti ad ogni possibile scenario adottando tutte le misure per farlo in sicurezza. Dovremo convivere con il virus per parecchi mesi quindi costruiamo un progetto provinciale di convivenza».