Come richiedere un preventivo per l’assicurazione della tua abitazione?

Arriva un momento della vita in cui si intendono investire i propri risparmi in un immobile in cui costruire la propria famiglia. Ciò che in questi casi è di fondamentale importanza, sarà assicurarsi – qualora la casa subisca danni – che quest’ultima sia protetta da una polizza sicura e affidabile. I preventivi per l’assicurazione sulla casa servono proprio a questo: ad individuare compagnie assicurative che siano in grado di coprire il proprio immobile da danni derivanti da fattori imprevedibili, come potrebbero essere un incendio, un’alluvione o un furto.

Vedremo ora come funziona la richiesta di un preventivo, quali dati servono e quali sono gli eventi che in genere sono coperti dai migliori pacchetti assicurativi ad oggi in circolazione.

Richiedere un preventivo: online o in filiale

Richiedere un preventivo ad una compagnia assicurativa per l’assicurazione sulla casa è un’operazione piuttosto semplice, sia che tu decida di svolgerla online, sia che tu preferisca recarti direttamente in filiale per parlare con un agente. Nel primo caso, per richiedere un preventivo online, basterà un click! Saranno necessari solamente alcuni minuti per trovare la compagnia assicurativa che ispira maggiore fiducia e che proponga un’offerta adeguata a quelle che sono le tue specifiche esigenze.

Una volta scelta la compagnia assicurativa, il procedimento per richiedere un preventivo per l’assicurazione sulla casa online sarà davvero facile: dovrai soltanto comunicare alcuni dati richiesti – data di nascita, la tipologia di abitazione da assicurare, la metratura della stessa e la zona in cui è ubicata – e in breve tempo il preventivo sarà calcolato e proposto direttamente online.

Se invece preferisci, per motivi di comodità o di confidenza, rivolgerti direttamente a un agente, ti basterà recarti presso la tua filiale di fiducia e comunicare la volontà di richiedere un preventivo per la polizza assicurativa sulla casa, e questo sarà professionalmente in grado di fornire tutte le informazioni necessarie, compreso il preventivo.

Più preventivi a confronto: quali parametri considerare?

Se ne hai la possibilità, chiedere più di un preventivo è sempre un’ottima idea per poter scegliere più consapevolmente il prodotto migliore per te. Una volta che avrei raccolto due o tre proposte, in base a quali parametri dovrai metterle a confronto? IL prezzo finale è sicuramente importante, ma non è l’unico fattore che dovrebbe influenzare la scelta.

Quando si parla di sicurezza, è fondamentale valutare attentamente le coperture incluse nel preventivo (es. assicurazione casa contro incendio e scoppio , eventi atmosferici, guasti elettrici o perdite d’acqua, ecc.) , assicurandosi che siano complete in base alle proprie esigenze.

Un altro aspetto fondamentale da valutare riguarda la presenza di un servizio di assistenza h24: immagina la comodità di poterti rivolgere a un consulente che ti guiderà nella risoluzione del problema verificatosi, dandoti istruzioni su come procedere e programmando l’intervento tempestivo di un tecnico per ripristinare il comfort domestico.

Solo dopo aver valutato tutti questi fattori sarai in grado di prendere la decisione più vantaggiosa, che guardi non solo alla convenienza economica, ma soprattutto alla completezza della protezione che ti viene offerta sulla tua casa.