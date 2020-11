Rifiuti abbandonati nei boschi: trovati i responsabili, multati e denunciati

Il Comando di Polizia Locale, dopo mesi e lunghe indagini, ha individuato e denunciato i responsabili degli abbandoni dei rifiuti nei boschi del comune di Mornago. Per un comune esteso e immerso nel verde come quello di Mornago, il fenomeno assume connotati ancora più gravi e non passa giorno che gli incivili gettino rifiuti sul nostro territorio.

«Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei boschi, con il tempo è divenuta una pratica sempre più frequente sul nostro territorio – afferma il consigliere Luciano Caruggi – e da tempo l’amministrazione comunale ha acquistato alcune foto trappole per contrastare questa pratica». Oltre a provocare un danno ambientale, l’abbandono abusivo dei rifiuti è un costo che il comune, e quindi tutti i cittadini, sono chiamati a sostenere. «Il lavoro messo in campo da tempo per il controllo del territorio, finalmente ha portato buoni frutti – afferma il sindaco Tamborini Davide – e grazie al lavoro sinergico degli operatori ecologici e della Polizia Locale di Mornago sono stati individuati e denunciare per reati ambientali i responsabili».

I colpevoli dovranno rispondere di abbandono di rifiuti, secondo quanto previsto dal testo unico sull’ambiente, che prevede una sanzione che vanno da 2.600 € a 26.000 € e una responsabilità penale, con pena detentiva da 3 mesi ad un anno. Ma non finisce qui, l’amministrazione comunale, sta studiando di impiegare sul territorio per contrastare il degrado ambientale una progettualità finalizzata ad intensificare i controlli in un’ottica di sistema integrato di sicurezza urbana, con la collaborazione delle associazione di volontariato e dei cittadini. «Il patrimonio naturalistico in cui viviamo deve essere salvaguardato, soprattutto dalla negligenza e dalla inciviltà dei soggetti – conclude il sindaco Tamborini Davide – che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti, a volte solo per pigrizia ma soprattutto per mancanza di senso civico».