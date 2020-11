Rifiuti, discariche, inceneritori: il punto della situazione in una conferenza dei Verdi di Varese

Lunedì 30 novembre, alle 21, i Verdi della provincia di Varese saranno impegnati su invito dei co-portavoce Massimiliano Balestrero e Maurizia Punginelli, nella conferenza “Rifiuti, discariche ed inceneritori” tenuta dal professor Roberto Cenci, consigliere di Regione Lombardia ed esperto ambientale.

In Italia nel 2018 sono state prodotte circa 30.100.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani ed in Lombardia circa 4.800.000 tonnellate, per il 70% costituite da raccolta differenziata (fonte Ispra 2018). Ciascun cittadino lombardo produce circa 500 kg/anno di rifiuti.

I rifiuti raccolti, come è noto, sono destinati a discarica, inceneritori, oppure sono destinati al recupero o alla produzione di compost. Oggi più che mai il tema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di attualità sia per ragioni legate al corretto uso delle risorse disponibili ma anche per i costi legati alle operazioni di smaltimento degli stessi che ricadono sui cittadini. Infine gli impianti ed i siti presenti sul territorio, anche della provincia di Varese, richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica in ordine alle possibili fonti di inquinamento ambientale, dell’aria e del suolo.

La conferenza si terrà in modalità web ed è aperta a tutti. Questo il link per collegarsi

https://us02web.zoom.us/j/2881992589 – ID riunione: 288 199 2589

Per contatti ed informazioni sulle successive conferenze in programma scrivere a verdi_fedprov_varese@libero.it – tel 371.4582622 e 371.4580661