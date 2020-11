Samarate, bonus alle famiglie per i nuovi nati nel 2020

Le famiglie di Samarate potranno chiedere fare richiesta del Bonus nuovi nati dal secondo figlio per l’anno 2020.

A chi è rivolto il bando? Alle famiglie interessate nell’anno solare dall’arrivo di un nuovo nato/a a partire dal secondo figlio (sia i figli naturali che quelli adottati).

REQUISITI

Entrambi i genitori devono risultare residenti a Samarate alla data di presentazione della domanda; la nascita o ladozione nell’anno deve avvenire nel 2020; per le gravidanze in corso alla data di chiusura del bando, si considera la data presunta del parto che deve essere entro il 31.12.2020. Il neonato deve essere inserito nello stato di famiglia del richiedente. Nello stato di famiglia devono essere presenti padre, madre, nuovo nato/nata e fratello o sorella come primogenito. Infine, per i parti gemellari possono essere presentate più domande, tante quante i gemelli nati.

SCADENZA

La domanda, redatta su apposito modulo allegato, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 27 novembre.

Importo totale messo a disposizione €. 20.000,00.

Per modalità, requisiti e dettagli consulta il bando allegato cliccando qui.

Per informazioni: Segreteria Servizi Sociali 0331 / 221470 – 221471, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00