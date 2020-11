Samarate, Villa Montevecchio “veste” il tricolore per incoraggiare la cittadinanza nell’emergenza Coronavirus

Villa Montevecchio di Samarate è illuminata con il tricolore per dare forza alla battaglia che, in questo periodo, si sta affrontando a causa dell’emergenza Coronavirus.

«In Italia, tanti monumenti da Nord a Sud hanno preso in prestito il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana per ribadire come l’unità e la coesione sociale siano i valori fondanti della nostra società, anche e soprattutto nei momenti, come quello presente, di grande difficoltà e incertezza, un ringraziamento forte va fatto a chi ci amministra nei vari livelli», motiva il presidente della Fondazione Montevecchio, Eliseo Sanfelice.