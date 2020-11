San Martino, domenica la commemorazione della battaglia a Cuveglio

Nel novembre del 1943 soffiava aria di Resistenza in Valcuvia, contro l’oppressione e per la libertà: e qui si consumò uno dei primi episodi in suolo italiano della lotta contro il nazifascismo.

È la battaglia del San Martino che vide fronteggiarsi forze regolari delle guardie di confine tedesche e reparti della Repubblica Sociale Italiana e unità fuoriuscite dall’esercito italiano guidate dal colonnello Croce che invece di sbandare le truppe le portò in montagna, sulle alture sopra Duno e ricavò dalle fortificazioni della Linea Cadorna dei fortilizi con cui si cercò di fronteggiare gli assalitori, che alla fine ebbero la meglio aiutati dall’aviazione.

Morti da entrambe le parti. Da chi combatteva per la libertà e da chi invece voleva il regime dittatoriale.

Per questo i caduti sul campo fra i componenti delle formazioni partigiane saranno ricordati in una sobria cerimonia domenica prossima, 15 novembre a Cuveglio alla presenza delle autorità amministrative locali, coi sindaci del territorio, e di una rappresentanza dell’Anpi.

Anche in un momento così cupo per il nostro presente si è voluto ricordare il sacrificio per regalarci la libertà.