Santa Cecilia, a Luino si ricorda la patrona dei musicisti

Domenica 22 novembre si celebrerà la ricorrenza della patrona dei musicisti Santa Cecilia, senza poter ricorrere agli usuali festeggiamenti, così la “Musica cittadina” di Luino ha pensato di organizzare in forma ristretta un simbolico momento di saluto dedicato a una figura importante.

«L’anno particolarmente difficile e la forzata conseguente inattività ci hanno costretto a rinunciare alle manifestazioni per la nostra Città, alle prove per i nostri pubblici concerti, ai momenti di convivialità ed alla soddisfazione per una buona interpretazione musicale per tutti.», dicono dall’associazione.

«Tante emozioni che non abbiamo potuto condividere insieme con i nostri sostenitori e gli amanti della buona musica, ma che ci devono essere da sprone per guardare al nostro futuro ed aiutarci a riacquistare la serenità necessaria per proseguire nel nostro impegno istituzionale di scuola strumentale al servizio della cittadinanza».

«Per dare comunque un senso all’importante ricorrenza della Santa Patrona, una ristretta delegazione della nostra Associazione si recherà domenica alle ore 09,15 presso il Cimitero di Luino, per un momento di raccoglimento in ricordo di coloro che ci hanno preceduto nei nostri 182 anni di storia e successivamente assisterà nella Chiesa Prepositurale alla s.messa delle ore 10,00 che sarà anche dedicata alla commemorazione della Santa Cecilia».

La Scuola allievi continua comunque la sua attività, per quanto possibile a distanza, con abnegazione dei nostri maestri che la seguono. Per la stessa sono sempre aperte le iscrizioni per il corrente anno scolastico per le quali preghiamo gli interessati di accedere al nostro sito www.musicacittadinaluino.it.

«E’ difficile ma con l’aiuto di tutti riusciremo anche noi a superare le presenti difficoltà».