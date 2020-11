Scuole sicure: nuovi cantieri in 5 plessi varesini a novembre e dicembre

Novembre e dicembre saranno ancora mesi di lavori nelle scuole varesine. Nelle prossime settimane infatti, verranno realizzati diversi interventi che hanno l’obiettivo di rendere gli edifici scolastici più sicuri e moderni.

Il tutto verrà svolto senza disturbare il normale svolgimento della attività scolastiche ma saranno utili anche per proseguire quel miglioramento degli spazi in termini di prevenzione sanitaria già portato avanti nel corso dell’estate.

Cinque gli edifici che verranno interessati dai lavori: Vidoletti, Galilei, Settembrini, Sacco e la palestra della scuola Dante. Il piano degli interventi, per un valore di oltre 170 mila euro, è possibile grazie al finanziamento da parte del Ministero degli Interni. «Proseguiamo con i lavori nelle nostre scuole – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – per rendere gli edifici scolastici non solo più moderni ma anche più sicuri in questo particolare momento che stiamo tutti vivendo. Avere locali scolastici adatti ci consente di proseguire l’attività didattica con più sicurezza nonostante l’emergenza sanitaria in corso. Inoltre tutti gli interventi che stanno per partire, dopo i tanti effettuati la scorsa estate, sono stati condivisi nel tavolo tecnico a cui hanno partecipato le cinque Direzioni didattiche di Varese».

Nello specifico i lavori vedranno l’adeguamento di una nuova sala mensa di circa 180 metri quadrati alla Vidoletti, un nuovo locale dunque con una superficie in grado di garantire un adeguato distanziamento tra gli alunni. Alla scuola Galilei invece verranno completamente riqualificati i servizi igienici, con nuovi bagni per alunni, diversamente abili e insegnanti. Anche alla scuola Settembrini i lavori vedranno la riqualificazione dei bagni dedicati ai piccoli alunni e alunne così come alla Scuola Sacco dove spazi e locali servizi verranno ampliati e saranno sostituite tutte le apparecchiature sanitarie. Infine anche per la palestra della Dante si avranno presto bagni e docce tutte nuove, oltre ad un nuovo bagno per disabili.