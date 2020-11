Sede chiusa e stop alle uscite, ma il Cai Gallarate non rinuncia alla montagna

Sede chiusa e uscite sulla neve e sulle cime sospese, ma il Cai di Gallarate non rinuncia a fare cultura di montagna e per questo ha previsto una serie di incontri web.

«Come molti sapranno nello scorso mese di Settembre si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Sezione, alla presidenza l’amico Antonio Maginzali. Purtroppo l’attuale pandemia dovuta al Covid-19 ci impedisce di vederci fisicamente presso la sezione e ci impedisce di svolgere come vorremmo le nostre attività nelle amate montagne. Il neo consiglio direttivo, in linea di continuità con quanto fatto dall‘uscente, ha ritenuto di sospendere tutte le attività in montagna in programma fino al 31.12.2020 e di mantenere chiusa la sede».

«Tale scelta che poteva apparire forte e impopolare è però stata una scelta, oggi confermata, volta a dare un forte contributo ad evitare ulteriori occasioni di aggregazione e diffusione del virus ed un importante messaggio di responsabilità sociale, confacente al ruolo che il nostro sodalizio riteniamo debba avere nella comunità e società civile.

Anche i prossimi mesi si prospettano difficili e oggi appare davvero un’ardua scommessa pensare di tornare alla normalità fin dall’inizio del prossimo anno. La sezione programmerà comunque il calendario 2021 in tutte le innumerevoli discipline che da anni ci caratterizzano e ci fanno essere all’apice tra le sezioni più operative a livello ultra provinciale. Tutto avverrà certamente nel rispetto delle normative e al senso di responsabilità che sino ad oggi abbiamo dimostrato».

«Vogliamo però dare un segno di continuità e di impegno ai nostri soci e amici e perciò abbiamo deciso di continuare l’attività organizzando delle serate via web, a tema “montagna e alpinismo”; le annunceremo tra qualche giorno. In ogni caso anche al fine di spiegare la scelta operata, organizzeremo presto anche un evento in via web che tratterà in modo divulgativo le problematiche legate al covid-19 negli aspetti che ci riguardano».