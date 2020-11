“Senza respiro”, il libro-inchiesta di Vittorio Agnoletto sulla pandemia in Lombardia

Mercoledì 25 novembre, dalle ore 18:30, Vittorio Agnoletto presenterà online il libro-inchiesta “Senza respiro-Un’inchiesta indipendente sulla pandemia di Coronavirus in Lombardia, Italia, Europa-Come ripensare un modello di sanità pubblica” .

Agnoletto apre la “scatola nera”: in “Senza respiro…” è riportata minuziosamente la sua inchiesta indipendente e, partendo dal “paziente 1”, racconta il dramma della pandemia, denuncia errori e responsabilità, formula precise proposte perché una simile tragedia non si ripeta.

L’autore Vittorio Agnoletto dialogherà con Roberto Morandi, giornalista di Varese News. La presentazione, introdotta e moderata da Giuseppe Musolino, prevede la partecipazione di operatori sanitari e altri dal territorio del varesotto e dell’Alto Milanese e potrà essere seguita in diretta streaming sulle pagine facebook dei soggetti organizzatori dove, attraverso i commenti sulle pagine stesse, sarà possibile porre domande all’autore.

Le pagine su cui seguire la diretta streaming: Un’Altra Storia Varese, Prc Lombardia, Prc Federazione di Varese, Potere al Popolo Varese Territoriale, La Sinistra Legnano in Comune, Emergency gruppo di Varese, Sharazade Cultura e Spettacolo senza frontiere.

Organizzano Un’Altra Storia Varese, Altreconomia, Medicina Democratica, Coordinamento nazionale e regionale per il Diritto alla Salute, Campagna Dico 32, Partito della Sinistra Europea, PRC regionale Lombardia, provinciale Varese e legnanese, PCI provinciale Varese, Potere al Popolo Varese, La sinistra Legnano in Comune, Sharazade Cultura e Spettacolo senza frontiere, Attac Saronno; SI legnanese; Sinistra per Canegrate; ADL Cobas Ospedale di Legnano; F.P.-CGIL Ticino/Olona; Emergency gruppo di Varese, Sanità di Frontiera Varese.

Info, comunicazione di adesioni e richiesta di partecipazione: varese@unaltrastoria.org o agli altri soggetti organizzatori.

Il libro “Senza respiro” è edito da Altreconomia e ha la prefazione di Lula, Presidente del Brasile dal 2003 al 2010.