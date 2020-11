Sesto Calende, lite tra familiari degenera in rissa a bordo strada

Il parcheggio di un distributore di benzina – quest’ultima attività estranea ai fatti – è diventato per qualche minuto teatro di una lite familiare che è degenerata in rissa, tanto da richiamare sia le forze dell’ordine sia un’autoambulanza. (foto di repertorio)

È quanto accaduto all’ora di pranzo (poco prima delle 13) di oggi, martedì 24 novembre, a Sesto Calende: alcuni componenti di un nucleo familiare si sono dati appuntamento in quel luogo sul “Sempione” per discutere di una questione personale. I toni però si sono alzati e dopo le parole sono iniziati gli spintoni: a quel punto qualcuno ha composto il 118 e sul posto è giunta un’ambulanza che si è occupata di soccorrere una donna di 58 anni, trasportata per precauzione ad Angera.

È invece toccato agli agenti della Polizia Locale di Sesto Calende intervenire per dividere i contendenti e riportare la calma, fortunatamente senza dover registrare conseguenze più gravi né a cose né a persone.