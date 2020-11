Sesto Calende, Menin lascia la maggioranza e fonda con Pintori “Noi Sestesi”

Continua la crisi di giunta a Sesto Calende, dove la maggioranza perde a cascata un’altra pedina tra i banchi del consiglio comunale. Dopo l’abbandono di Simone Pintori in seguito alla revoca dell’assessore esterno Nicolò Grì, questo pomeriggio, martedì 17 novembre, anche il consigliere Angela Menin, già assessore al bilancio prima delle dimissioni dello scorso 10 giugno, ha lasciato la “Lega della Libertà” per costituire insieme a Pintori il gruppo indipendente “Noi Sestesi – Lavoriamo per il nostro territorio”.

All’interno della nuova forza politica, la Menin assumerà la funzione di capogruppo, con l’obiettivo di dare un segnale nel segno di “un’azione politica laica del territorio”, esterna alle logiche partitiche.

«Il futuro è tutto da costruire – commentano Pintori e Menin -. Ci auguriamo che questa decisione possa essere da sprone al sindaco e alla sua giunta, che comunque appoggeremo al di là di tutto, sostenendo tutti i provvedimenti coerenti con l’attuazione del programma elettorale per il quale siamo stati votati, nel rispetto del mandato ricevuto dai nostri elettori».

Nella comunicazione agli organi competenti è stata fatta la richiesta da parte del nuovo gruppo di partecipare, come previsto per tutti gli altri gruppi del consiglio comunale, alle commissioni consiliari.