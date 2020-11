Sesto Calende piange Silvio Veronesi: l’ultimo dei fotografi

A pochi mesi dalla scomparsa del figlio Roberto, Sesto Calende piange la scomparsa di Silvio Veronesi morto sabato 21 novembre a 94 anni.

Con lui si chiude un capitolo per la famiglia Veronesi, che per tre generazioni ha raccontato con i suoi scatti la storia di Sesto Calende. «Silvio – racconta Marco Limbiati, commerciante di Sesto Calende e consigliere Ascom – insieme a suo fratello Angelo, il padre Luigi e il figlio Roberto sono stati per la nostra città i fotografi per eccellenza. Le loro foto conservate negli archivi resteranno comunque a eterna memoria della storia di questa famiglia».

I funerali si terranno martedì 24 novembre alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di san Donato all’abbazia.

«Un’altra parte storica della nostra città che ci mancherà come tuo figlio – commenta l’assessore al Commercio e Attività produttive Edoardo Favaron -. Sesto Calende si stringe in un abbraccio nel ricordo di chi con le sue foto ha raccontato tanti di noi e la storia della nostra città».