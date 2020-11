La situazione alla casa di riposo di Caidate: molti gli asintomatici ma salgono a 6 i decessi con Covid

La casa di riposo di Caidate resta in isolamento e quarantena a fronte di una situazione aggravata nei numeri comunicati con costanza e trasparenza dalla struttura. Allo stato attuale sono ricoverate in ospedale 3 persone, di cui un confratello religioso, e dallo scorso 1 ottobre si contano 6 decessi, anche, per Covid accertato.

Il 27 ottobre erano stati comunicati 37 casi di positività al virus, tra i quali molti asintomatici. Il 29 ottobre nell’attività di monitoraggio continuo sanitario, si erano aggiunti altri 22 casi di positività, sempre nella stragrande maggioranza asintomaci o paucisintomatici.

Si stanno ora aspettando gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi effettuati alle persone anziane e al personale dipendente. Secondo quanto annuncia la direzione, inoltre, a partire dal 7 novembre sono in programma nuovi cicli di tamponi di controllo e di verifica per quanto riguarda le persone anziane e gli operatori professionali.