Chi si ricorda la prima maglia di Maradona a Napoli? Era prodotta a Busto Arsizio

L’addio a Diego Armando Maradona apre ricordi, aneddoti e memorie, collegamenti di un passato sportivo, ma non solo, che se ne è andato con il campione argentino.

Uno di questi ricordi porta a Busto Arsizio, dove venne realizzata la prima maglia del Napoli indossata dal diez di Villa Fiorita nella stagione 1984/85, dopo il complicato passaggio dal Barcellona agli azzurri del presidente Ferlaino.

La maglia, sponsor Cirio, era realizzata dalla Ma.Ma.Bu – Maglificio Manifattura Bustese del patron Antonio Formenti. Lo ha ricordato sul proprio profilo Facebook l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri.

La maglia della serie “Linea Time” è quella che El Pibe de Oro indossò nel suo primo anno a Napoli. In tanti si ricordano la maglia marchiata NR con cui la squadra partenopea vinse i due scudetti e la Coppa Uefa, molti meno hanno in mente la divisa made in Busto Arsizio: la prima maglia tradizionale azzurra, con colletto a “V” e maniche rigate di bianco e azzurro e la seconda, e quella da trasferta, bianca, anche quella col colletto a “V” rigato, sono dei veri e propri oggetti di culto per i collezionisti.

ALTRI ANEDDOTI E RICORDI