I sindaci di Vedano e Malnate: “Ignorati da Fontana in visita al punto tamponi”

Una leggerezza imperdonabile, una “indelicatezza istituzionale”. I sindaci di Malnate Irene Bellifemine e di Vedano Olona, Cristiano Citterio, non hanno gradito di non aver avuto comunicazione, né tantomeno un invito, in occasione della visita di Attilio Fontana al punto tamponi delle Fontanelle, avvenuta questa mattina.

«Ancora una volta noi sindaci di Malnate e Vedano Olona non siamo stati informati della visita – dice Irene Bellifemine – Peccato che il centro tamponi si trova sul suolo dei nostri comuni e che ci siamo prodigati per aiutarli nella gestione e nell’organizzazione. Prima ci è stato chiesto cosa ne pensavamo, ora che avremmo delle osservazioni da fare e un contributo da portare veniamo ignorati. Dimenticarsi di informarci della visita del presidente della Regione la trovo una leggerezza imperdonabile alla luce anche del fatto che un consigliere ( se pur di minoranza ) del consiglio regionale è cittadino di Malnate nonché già sindaco».

Anche il sindaco di Vedano Olona ammette di esserci rimasto male: «Con tutto il lavoro e la collaborazione data dai nostri Comuni, attraverso la Protezione civile con i suoi volontari e con la Polizia locale, che soprattutto nei primi giorni quando le code del punto tamponi arrivavano fino al Ponte di Vedano, ha collaborato per far fluire il traffico. Una collaborazione che abbiamo dato con convinzione e senza risparmiarci. Non solo per correttezza istituzionale, ma proprio per il valore da riconoscere al territorio troviamo strano che Fontana venga nei nostri comuni e non voglia avere un confronto con i sindaci, visto che si parla di salute pubblica».