Il sindaco di Ferno: “Al supermercato a giorni alterni se non sei un cittadino del comune”

Sentiti i Sindaci di Cardano al Campo e Samarate, il Sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, così come era già successo in occasione dello scorso lockdown, ha firmato l’ordinanza per contingentare gli ingressi al Tigros di Ferno.

L’ordinanza, già trasmessa al Prefetto, sarà in vigore da lunedì 9 novembre prossimo e si è resa necessaria per evitare il pericolo di code e sovraffollamenti all’esterno del piazzale del supermercato.

Anche questa volta la limitazione non riguarderà gli abitanti di Ferno, ma solo quelli dei comuni limitrofi di Cardano al Campo e Samarate. «Da lunedì – spiega il Primo Cittadino – i cittadini di Samarate e di Cardano potranno recarsi al Tigros di Ferno solo a giorni alterni». L’alternanza, quindi, partirà da lunedì quando potranno accedere i cittadini di Cardano al Campo, martedì sarà la volta di quelli di Samarate e così via sino alla domenica, giorno di accesso libero.

«I casi di positività al Covid-19 a Ferno e nei comuni vicini stanno aumentando esponenzialmente – aggiunge Gesualdi – per questo dobbiamo adottare tutte le misure utili a prevenire potenziali situazioni di diffusione del contagio». L’ordinanza resterà in vigore sino al 3 dicembre prossimo, salvo proroghe delle disposizioni di cui al DPCM in atto.