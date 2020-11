Il sindaco Paglia replica alla minoranza sul punto tamponi: “Nessuna occasione persa”

“E’ assolutamente necessario far chiarezza su quanto è stato pubblicato nel comunicato stampa del 27 novembre da Cuveglio al Centro”, minoranza nel Consiglio Comunale di Cuveglio”.

Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Francesco Paglia in merito alla critica giunta dal gruppo di opposizione polemica con la maggioranza per non aver votato una mozione l’altra sera in consiglio comunale.

“La mozione presentata era superata dai fatti, poiché l’Amministrazione Comunale aveva già inoltrato ai responsabili di ATS quanto era stato da loro richiesto. Il giorno 21 novembre, tre giorni dopo la richiesta di ATS,erano già stati individuati i locali con le caratteristiche tecniche ed edilizie necessarie, valutato disponibilità dei proprietari a cedere in uso temporaneo gli immobili e, due giorni dopo il 23 Novembre, è stato inviato anche un quadro economico di massima. Una delle proposte risultava essere a costo zero”.

“Tutta la documentazione è stata inviata ai responsabili di ATS ora si attende, ammesso che l’Azienda Sanitaria ritenga opportuno installare il Centro Covid a Cuveglio, una loro risposta e un sopralluogo affinché possanovalutare l’idoneità dei locali e della struttura edilizia dal punto di vista sanitario”, continua il sindaco,

“E’ importante precisare che non è compito dell’Amministrazione Comunale intervenire su decisioni di carattere organizzativo sanitario, perché privi di competenze specifiche e perché è un’attività sovracomunale. Si tratterebbe quindi di una inutile e dannosa interferenza. Il Comune può svolgere invece un’importante azione di supporto ad ATS sia per quanto riguarda la logistica sia per l’attivazione di Protezione Civile”.

“Alla luce di quanto è stato fatto, risulta quindi incomprensibile la posizione assunta da Cuveglio al Centro, visto che quanto sopra espresso era stato ampiamente esposto durante il Consiglio Comunale, con un puntuale resoconto di tempi e azioni poste in atto”, conclude Paglia.