Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, oltre 100mila prestiti dalla riapertura

Sono oltre 100 mila i prestiti che stati fatti dalla riapertura del 18 maggio agli inizi dell’autunno, con un ritorno massiccio di cittadini a sfogliare i libri delle biblioteche; numero che difficilmente ci si poteva immaginare.

Considerando che il bacino di utenza del sistema bibliotecario Valli dei Mulini è di circa 200mila persone, è come se metà della popolazione fosse tornata in biblioteca. Di questi 100mila, oltre 40mila sono i libri che sono stati movimentati tra le biblioteche dal servizio di interprestito, il che dimostra l’importanza del condividere le risorse e di “fare rete” ancora di più in questa fase di ripresa.

Questo novembre inoltre regalerà alle biblioteche del sistema tante novità editoriali, acquistate grazie ai fondi che il Ministero ha impegnato per il sostegno alla filiera del libro. Tutte le 43 biblioteche del sistema, che non si sono fatte scappare l’adesione a questo bando, a breve avranno sugli scaffali ben 258mila euro di libri nuovi.

Per molte Biblioteche significa anche sviluppare particolari tipologie di documenti su argomenti speciali: così Arcisate farà un grande acquisto di fumetti, Castiglione Olona di libri d’arte ( in particolare del ‘400), Cuasso si specializzerà sul circo, Bisuschio sullo spazio, Oggiona acquisterà libri ad alta leggibilità, Cantello libri in inglese per bambini, Solbiate Arno libri per implementare la sezione in lingua e sulla storia argentina, Marchirolo corsi di lingua, Bodio Lomnago guide per disegnare, Azzate libri fotografici, Tradate manuali, Malnate libri per bambini, e tante altre biblioteche acquisiranno documenti speciali difficili altrimenti da acquistare.

«Siamo molto soddisfatti dell’affetto mostrato dai cittadini verso le proprie biblioteche – spiegano dal sistema bibliotecario -. Speriamo che questi nuovi acquisti siano una ulteriore occasione di rilancio del servizio anche per cittadini che ancora non siano venuti a conoscere questa realtà che, a colpi di migliaia di prestiti al mese, regala un forte segnale positivo di ripresa e rinascita».

Nel rispetto delle norme e della sicurezza dei lettori e dei bibliotecari, le biblioteche stanno applicando le indicazioni previste per il contenimento della diffusione del virus. I libri restituiti devono stare per un periodo di almeno 72 ore in quarantena e gli ingressi in biblioteca sono contingentati o si entra su appuntamento, ma tutti i nuovi documenti possono essere agevolmente prenotati online!

Buona lettura!