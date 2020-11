Sospesa all’ospedale di Angera l’attività ambulatoriale di pediatria

All’Ospedale di Angera è stata sospesa l’attività ambulatoriale di pediatria. Una decisione, assicura Asst, presa in via provvisoria in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria.

In questa fase dell’emergenza l’ospedale Ondoli è stato riorganizzato e dedicato alla cura dei pazienti Covid positivi con l’attivazione di 75 posti letto di medicina. «Ciò ha comportato – spiega l’azienda socio sanitaria – la riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera in fase emergenziale e la necessità di ridistribuire il personale medico, anche in funzione del fatto che sono stati attivati oltre 600 posti letto per i pazienti covid positivi la cui cura viene affidata a medici di ogni ambito specialistico».

La scelta di sospendere il servizio per i piccoli pazienti si deve però anche alla malattia contemporanea di 5 pediatri in servizio all’Ospedale di Cittiglio, che è sede di punto nascita ed è l’unico Ospedale della rete aziendale a restare covid free. Questo ha determinato «la necessità di ridistribuire l’attività del pool pediatrico aziendale. Si è così deciso in via provvisoria di sospendere l’attività ambulatoriale di Pediatria dell’Ospedale di Angera».

In questa fase è stato attivato «un servizio di teleconsulenza pediatrica con la Pediatria del Del Ponte per i pazienti in fascia di età 0-18 anni che dovessero accedere al Pronto Soccorso di Angera. In questo modo, oltre alla possibilità di garantire comunque la consulenza specialistica per i piccoli pazienti, sarà possibile avvalersi anche di consulti ultraspecialistici, tenuto conto che all’Ospedale Del Ponte sono presenti strutture quali ad esempio la Neuropsichiatria Infantile e la Chirurgia pediatrica, con professionisti del settore pronti ad intervenire in caso di necessità. Si precisa comunque che la sospensione dell’attività ambulatoriale e della presenza fisica del pediatra nella fascia oraria diurna sono provvedimenti provvisori, legati alla necessità di far fronte all’emergenza».