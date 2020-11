Sospetti, misteri e un omicidio nel giallo ambientato tra i laghi del Varesotto

Un brutale omicidio di fronte al confessionale della parrocchia, il prete scomparso e un giovane impiegato di Milano che si rivelerà essere la chiave per risolvere il mistero. Questa è la trama di “Attorno al lago“: il primo libro di Dario Sculati uscito pochi giorni fa.

Pubblicato da Europa Edizioni, il romanzo è ambientato a Castello: un piccolo borgo del Varesotto affacciato sul lago ispirato a Mercallo, dove vive l’autore. Castello è un luogo tranquillo, dove tutti conoscono tutti e le voci corrono di bocca in bocca. Ma la notizia che correva quella mattina del primo aprile aveva suscitato troppo scalpore per rimanere solo un sussurro.

Una donna era stata trovata uccisa a pugnalate di fronte al confessionale della parrocchia di Castello. Le indagini affidate al commissario Franchetti puntano subito sul parroco, don Alberto, che proprio quella mattina era stato visto allontanarsi in auto a tutta velocità.

Un’ipotesi che sembra convincere tutti tranne Sacco Sacchetti: un giovane impiegato dell’ATM di Milano, che letta la notizia sul giornale si precipita a Castello deciso a trovare il vero colpevole del delitto. Riuscirà a venire a capo di questo mistero?

«Scrivere – racconta Dario Sculati – è sempre stata una mia passione. Mi piacciono molto sia i libri che i film gialli, soprattutto se contengono rompicapi, anagrammi e altri enigmi, e per questo ho deciso di inserirne qualcuno anche nel mio romanzo».

Nonostante “Castello” sia un paese inventato, nel romanzo ci si imbatte in descrizioni di luoghi e scorci, che i lettori più attenti di Mercallo e dei paesi vicini con potrebbero riuscire a riconoscere. «Il protagonista – spiega Dario – è un uomo curioso, che stanco della vita di città si trasferisce in provincia e subito si innamora dei suoi borghi. In un certo senso è una persona divisa tra provincia e città come me. I nostri piccoli borghi si possono odiare e si possono amare, ma in ogni caso il legame con questi luoghi si porta con sé per tutta la vita».

“Attorno al lago” Si può acquistare online sulle principali piattaforme, ma alcune copie si trovano anche nelle edicole di Mercallo e Sesto Calende.