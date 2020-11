“Sostieni il tuo paese e le sue attività”, Angera lancia una campagna per il commercio locale

«Il negozio sotto casa mi conosce e mi rispetta, rende più bello il mio paese, mi dà più sicurezza e illumina le vie. Non spegnerlo tu». L’amministrazione comunale di Angera lancia la campagna di sensibilizzazione #iocomproadangera per sostenere la città e le sue attività in questa delicata fase.

Per far fronte al coronavirus, che in questa seconda ondata di contagi sta duramente colpendo l’area del Varesotto, la cittadina ha infatti organizzato una serie di iniziative e agevolazioni a sostegno di commercianti e artigiani.

«Purtroppo – dichiara l’assessore Francesca Burattinello -, prevedevamo che la seconda ondata sarebbe arrivata forte e quindi abbiamo concentrato il nostro impegno dell’ultimo mese nell’emergenza covid».

Tra le iniziative messe in atto, l’assessore ha per prima cosa ricordato l’estensione del plateatico gratuito per bar e ristoranti alle fine dell’anno, mentre a dicembre sarà possibile il rimborso della TARI (tassa rifiuti) per quanto riguarda le chiusure che si sono verificate a marzo e ad aprile.

«Visto le temperature miti di quest’anno – sottolinea l’assessore -, la possibilità di utilizzare spazi esterni può essere d’aiuto alle attività che dispongono di piccoli spazi, come già successo quest’estate in occasione della riapertura»

Per sostenere i negozi di vicinato e le attività di cura alla persona la giunta ha predisposto invece un bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, dedicato in particolare alle attività con un canone di locazione da pagare.

«L’intenzione è di destinare i soldi inizialmente previsti per gli eventi natalizi in un contributo per il canone di locazione – spiega Burattinello -. A causa del covid abbiamo deciso di sospendere gli eventi natalizi nell’area turistico commerciale. Anche se a dicembre la situazione dovesse migliorare, pensiamo non sia consono proporre un Natale come gli altri anni, con proposte come il trenino. Preferiamo invece aiutare concretamente le persone in proprio, al momento in difficoltà».

Piccole iniziative, dunque, per tenere vivo il paese e a favore dei negozi di vicinato, ancor più in difficoltà dal momento che l’emergenza ha portato ulteriormente all’acquisto online sui grandi e-commerce.

Per questo motivo a partire da oggi, mercoledì 11 novembre, le pagine social del Comune pubblicheranno a cadenza quasi quotidiana post, fotografie e slide per sensibilizzare i cittadini, far conoscere le attività e i servizi a disposizione in comune.

«Abbiamo pensato di rilanciare lo slogan #iocomproadangera – conclude l’assessore -, Lo scopo incentivare l’acquisto in paese rispetto all’online: è un messaggio importante da ricordare ai cittadini che , già quest’estate, anche grazie al video dal titolo “Ripartiamo da Angera, hanno dato un importante aiuto alla categoria».