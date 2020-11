Spes dona mille mascherine Ffp2 a Polizia Locale e Carabinieri di Somma Lombardo

Mille mascherine di tipo Ffp2 per le forze dell’ordine di Somma Lombardo: dono della Spes, la società comunale di servizi.

Le mille mascherine sono state divise in parti uguali tra i carabinieri della caserma di Somma e il comando della Polizia Locale.

«Questo per ringraziare e aiutare in questo momento di difficoltà le forze dell’ordine per laloro azione che quotidianamente svolgono sul nostro territorio» commenta Massimiliano Albini, l’ad di Spes che è andato a consegnare di persona le mascherine ai vigili e alla caserma dei carabinieri.

Nella prima fase di picco dell’epidemia la Spes aveva già fatto una donazione alle due case di riposo di Somma Lombardo.