Tra spettacoli online e laboratori d’arte e di natura: il weekend dei bambini

Il secondo weekend del mese, dal 13 al 15 novembre, ci vede ancora in zona rossa, con regole restrittive agli spostamenti di bambini e famiglie, fatta eccezione per piccole attività all’aria aperta, purché nelle immediate vicinanze di casa e con tutte le precauzioni anti contagio

Intanto dal web arrivano idee e iniziative da condividere insieme, genitori e figli, tra arte, laboratori e spettacoli.

SPETTACOLI

Maccagno: parte venerdì 13 novembre con le storie di “Arrivano i pirati” in diretta Facebook la nuova edizione di “Bim Bum Bam”, la rassegna di teatro per bambini a cura di Progetto Zattera > L’articolo

Varese: annunciata la seconda stagione di “Lily e Adam”, la prima webserie teatrale per bambini ideata da Karakorum teatro. In calendario altre 10 puntate interattive alla scoperta di un tesoro nascosto nei musei della città. Gli eventi saranno ospitati su piattaforma Zoom e sono rivolti a bambini indicativamente dai 3 ai 7 anni, e alle loro famiglie, il mercoledì sera alle ore 18.30, 20 o 20.45 a partire dal 18 novembre. Partecipazione gratuita ma posti limitati > Come partecipare

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. Per ora ne abbiamo pubblicate tre al link Favole di storia dell’arte per bambini. L’ultima, due giorni, si intitola “Gli amici del signor Van Gogh” ed è dedicata al grande pittore olandese > Scopri di più

Vedano Olona: disponibili su Youtube le storie del “Binomio suonato” inventate dalla scrittrice Giuditta Campello e dal chitarrista Claudio Cornelli a partire da due parole a caso, proprio come suggerito dal Binomio fantastico di Gianni Rodari cui si ispira l’iniziativa diventata anche un progetto per le scuole > Scopri di più

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Laura Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

LABORATORI

Ranco-Ispra: in occasione del Semestre tedesco tornano, sabato mattina, i laboratori di creatività artistica di “Kids doing art” promossi dalla Casa dello Scarabocchio. Ispirati dalla ricerca della bellezza di Goethe i bambini osserveranno e disegneranno il Paesaggio insieme all’insegnante Paola D’Acqua nell’incontro gratuito su piattaforma zoom > Come partecipare

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Parco del Ticino: parte il progetto #inlineacolParcoTicino con una serie di video ambientali per bambini e ragazzi (e le loro insegnanti) per prepararsi a una gita sulle sponde del fiume “quando si potrà” > Scopri di più

Saronno: il Centro biodiversità del Parco Lura continua a proporre attività per scuole e bambini sui social > Leggi qui

GIOCHI

Busto Arsizio: Palazzo Marliani Cicogna lancia una nuova sfida a genitori e bambini, chiamati a condividere le proprie curiosità sulle opere della collazione per creare un nuovo percorso espositivo ” a misura di famiglia” > Come partecipare

Salute: il tampone può essere fastidioso per gli adulti, e ancora di più per il nasino dei bambini. Per questo i pediatri dell’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste hanno pubblicato una serie di giochi e storie con cui i genitori possono aiutare i bambini che devono affrontare l’esame > Tutti i dettagli

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: nella nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi, la libraia e scrittrice Laura Orsolini consiglia ai più piccoli (e a tutta la famiglia) la magia di un cartonato sulla luna, semplice e proprio per questo bellissimo e ai più grandi una nuova avventura di Stilton > Scopri di più

Pinocchio: le maestre di tutta Italia (tra cui anche un’insegnante della primaria di Lozza) leggono Pinocchio in un video collettivo pubblicato domenica scorsa > L’iniziativa

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPÀ

Varese: l’associazione Genitori della Settembrini promuove per venerdì 13 novembre alle ore 20.30 un incontro online gratuito con lo psicologo Massimo Frigo intitolato “C’era una volta il coronavirus-La pandemia spiegata ai bambini” > L’evento