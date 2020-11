Sport e Covid, come è cambiato il giornalismo sportivo durante la pandemia

Come si racconta lo sport se tutto il mondo sportivo è fermo? Nella prima ondata di Covid – nella primavera del 2020 – i giornali, i siti e le televisioni di settore si sono dovuti “inventare” un nuovo modo di raccontare la quotidianità.

Senza gare, corse, incontri o meeting il giornalismo legato al mondo dello sport è rimasto orfano della materia prima.

Al Festival del Giornalismo organizzato da VareseNews, Glocal 2020 (appuntamento per venerdì 13 novembre alle ore 11.00, rigorosamente in streaming), sarà proprio il mondo sportivo il protagonista, spiegando quali mutamenti hanno dovuto intraprendere i media specializzati per riempire le pagine, i tg e i portali con notizie, video e foto.

Titolo dell’incontro è: “Il giornalismo sportivo durante la pandemia. Come il virus ha contagiato il gioco in campo, il business dello sport”.

Moderatore d’eccezione sarà Franco Ordine (il Giornale e tesoriere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia), che tratterà l’argomento assieme al direttore di SkySport Federico Ferri, al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e all’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che da varesino giocherà in casa.