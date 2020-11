Subito assunti gli studenti del corso Ifts per la Progettazione e la Gestione di Database

Tre professionisti nel proprio campo e un patto educativo per preparare i giovani al mondo lavoro. Il risultato sono 10 studenti coinvolti in un piano formativo individuale per ottenere il titolo IFTS Tecnico per la Progettazione e la Gestione di Database.

A stipulare il contratto di apprendistato, il 20 novembre del 2019, erano stati la Fondazione Its per l’Informazione e la Comunicazione, in qualità di istituzione formativa; l’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis S.p.A. con il ruolo di datore di lavoro e la Kronos Advice s.r.l. quale azienda utilizzatrice.

Nell’anno che si è appena concluso, i 10 studenti hanno svolto un percorso articolato composto da 400 ore di formazione esterna, realizzata in aula a cura della Fondazione con professionisti del settore, a cui si sono sommate 600 ore di formazione interna nell’azienda Kronos Advice srl durante le quali i ragazzi hanno proseguito con una vera e propria attività di lavoro.

Il percorso IFTS impone un ritmo impegnativo della durata di un anno: le competenze e le conoscenze professionali acquisite sono attualmente molto richieste nel settore: parliamo di progettazione, implementazione, amministrazione di database, includendo le capacità di operare sulle infrastrutture su cui funzionano. I partecipanti hanno, inoltre, ottenuto gli strumenti necessari per l’analisi e lo sviluppo di software che interagiscono con il database così da ottenere l’elaborazione ma anche la raccolta e la gestione dei dati.

Un percorso graduale che ha prima puntato a fornire le competenze di base relative alla programmazione, gli algoritmi, la logica e i concetti base. Successivamente, ha affrontato principalmente due linguaggi di programmazione, scelti per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, tenendo conto anche dei cambiamenti che si stanno prospettando nell’immediato futuro: JAVA (Standard Edition e Enterprise Edition), il linguaggio principalmente utilizzato per la programmazione back-end, e linguaggi standard utilizzati per il front-end quali JavaScript.

Il sodalizio formativo dei tre enti, diversi ma con competenze integrate, ha consentito di raggiungere gli obiettivi annunciati: la conclusione del percorso formativo, l’acquisizione del titolo e delle competenze professionali e la conseguente assunzione da parte dell’azienda.

«Siamo molto soddisfatti di questo percorso di alternanza scuola lavoro – dichiara Cosimo Sansalone, responsabile Divisione I&CT di Openjobmetis SpA. – Possiamo anzi dire che i risultati si sono rivelati superiori alle attese in considerazione di quanto questi 10 ragazzi, tutti under 21, si siano integrati, creando un gruppo molto coeso che li ha portati a ricevere un’offerta di lavoro per passare all’apprendistato professionalizzante (di 2° livello)».