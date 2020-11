Successo per la Cena d’autunno a domicilio della Croce rossa di Varese

Oltre 150 cestini-cena prenotati in pochi giorni, 5 squadre di volontari che nel pomeriggio di sabato 21 novembre in poche ore li hanno consegnato a domicilio in piena sicurezza. Questi sono solo due numeri della Cena d’autunno organizzata dal comitato di Varese della Croce rossa italiana.

Galleria fotografica La cena d'autunno a domicilio della Croce rossa di Varese 4 di 6

Anche in questa edizione così particolare, gli abitanti del varesotto hanno confermato l’affetto e la generosità che nutrono verso la squadra della Croce rossa italiana. «Nonostante le settimane difficili che hanno preceduto la Cena d’autunno – queste le parole di Angelo Michele Bianchi, presidente del comitato cittadino della Croce rossa – non ci siamo fermati e grazie alla determinazione dei nostri volontari siamo riusciti a mantenere il nostro impegno».

«Siamo grati – ha poi concluso il presidente – ai tanti cittadini che hanno risposto in maniera così numerosa all’invito di partecipare alla cena a domicilio nel pieno rispetto delle norme vigenti. Seppure ognuno nella propria dimora, in questo momento conviviale abbiamo sentito particolarmente lo spirito di solidarietà, vicinanza e incoraggiamento».