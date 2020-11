Sul sito Vareseinforma la pagina dedicata ai commercianti di Varese

Sul sito Vareseinforma, realizzato dal Comune di Varese, la pagina dedicata ai commercianti della città. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza, per rilanciare il commercio locale e per aiutare artigiani e piccoli imprenditori a superare le difficoltà che l’emergenza sanitaria sta imponendo. La cabina di regia per la ripartenza di Varese, istituita dall’Amministrazione comunale e che coinvolge i rappresentanti del settore commerciale cittadino, presenta “Varese compra locale”, la vetrina online per accendere i riflettori sulle attività commerciali della città.

«La pagina è già online – afferma l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – e contiene le prime informazioni che stiamo ricevendo dai commercianti che stanno rispondendo al form di adesione. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria rete, che si innesti in un sistema più grande che già vede l’intera città rispondere alle difficoltà della pandemia. Penso per esempio alle luci di Natale ai Giardini Estensi: un evento unico che quest’anno vivremo con nuove modalità, ma che saprà scaldare i cuori di tutti. Il messaggio di speranza che si vuole lanciare è lo stesso che ci porta a sostenere tutto il mondo del commercio cittadino. Ripartiamo dal locale per rialzare la testa e guardare al futuro della nostra Varese».

Qui il form dedicato ai commercianti. Compilando il form si verrà inseriti nella pagina di Vareseinforma dedicata alla campagna. Qui i cittadini potranno trovare informazioni e i contatti dei negozi, bar e ristoranti di Varese, scoprire cosa vendono e quali servizi offrono. Tante dunque le iniziative messe in campo per una città che prova a guardare con speranza al futuro: oltre alle luminarie, che si accenderanno nei prossimi giorni ai Giardini e in 50 vie e 9 quartieri, diversi commercianti proporranno l’orario continuato, così da evitare il più possibile assembramenti. Si pensa inoltre ad altre agevolazioni sui parcheggi oltre a quelle già introdotte. L’elenco completo dei punti vendita, in continuo aggiornamento, che aderiscono a “Varese compra locale” sarà disponibile qui.

Sempre con la guida della cabina di regia di Palazzo Estense, poi, si sta valutando l’introduzione di “acquisti su appuntamento”: se si prenota una visita nel proprio negozio di fiducia si potrà avere un momento dedicato soltanto a sé, con più sicurezza per tutti.