In Svizzera oltre 8.000 contagi in un giorno, 482 sono in Canton Ticino

L’epidemia da Covid-19 galoppa anche in Svizzera, dove ieri sono stati registrati 8.270 nuovi contagi, oltre 2.000 in più rispetto al giorno precedente.

I dati forniti oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica, relativi alle ultime 24 ore, segnalano 86 decessi e 304 ricoveri in ospedale in tutto il territorio della confederazione. In tutto sono 243.472 i contagi dall’inizio della pandemia, mentre il conteggio dei morti sale a 2.769.

In Canton Ticino i nuovi contagi sono stati 482, con 6 decessi, il dato più alto registrato dall’inizio dell’emergenza Covid. In totale il bilancio del cantone sale a 11.194 contagi e 413 decessi.