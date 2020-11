Il Team Undici concede il bis in Supermoto: Pellattiero è campione italiano S3

L’asd Team Undici è una delle bandiere Uisp Varese nel mondo delle moto da corsa: in particolare nella disciplina della Supermoto, una delle specialità motoristiche più spettacolari che hanno preso piede negli ultimi anni in cui Team Undici partecipa e conquista risultati insieme ai suoi giovani piloti. Che, lo scorso 25 ottobre, hanno conquistato il secondo titolo consecutivo agli Internazionali d’Italia Supermoto categoria S3 (under 23).

Due titolo raggiunti grazie soprattutto alla passione ed al lavoro del presidente Mauro Berva e del vicepresidente Nico Grazioli, l’ASD con sede a Gemonio ha conseguito importanti risultati sportivi nei Campionati Internazionali d’Italia Supermoto. Nel 2019 era stato proprio Nico Grazioli a salire sul gradino più alto del podio, mentre quest’anno, dopo una stagione ricca di emozioni, ad aggiudicarsi il Campionato è stato Alex Pellattiero; al terzo posto si è classificato l’altro pilota della squadra, Nicolò Pontevichi. Entrambi classe 1999, sono la testimonianza dell’impegno del sodalizio varesino per la crescita sportiva dei giovani piloti.

Ottimo esordio anche nella S2, con Nico Grazioli, passato alla categoria superiore da Campione in carica S3, e Michael Calamita, che si sono rispettivamente classificati decimo e quattordicesimo in classifica assoluta, ed al sesto e decimo posto tra i piloti italiani.

Un’altra prestigiosa partecipazione è stata quella alla gara del Campionato Europeo Open Supermoto, con il pilota Matteo Traversa, già Campione Italiano, che dopo un anno di inattività ha scelto Team Undici come squadra per partecipare alla competizione internazionale che si è tenuta sulla pista di Castelletto di Branduzzo (PV) il 30 agosto scorso.

Purtroppo, per un infortunio al ginocchio occorso a Traversa durante lo svolgimento della prima delle tre manche di gara, è arrivato “solo” un settimo posto finale, mentre in condizioni di perfetta condizione fisica il podio sarebbe stato molto probabilmente alla sua portata. È stato comunque per la squadra un ottimo banco di prova organizzativo, in una competizione internazionale che vedeva al via i piloti più forti della specialità.

Anche il campionato regionale Supermoto Triveneto ha visto due piloti Team Undici tra i protagonisti: Federico Schembri ed Enrico Tagliabue si sono difesi benissimo, registrando ottimi piazzamenti.

Per il 2021 la pianificazione delle attività sportive di Team Undici ASD è già cominciata, partendo dal rinnovo dell’adesione a UISP Varese. Continuerà l’attività nella Supermoto, cercando di replicare i risultati di quest’anno, cercando di ampliare ulteriormente la possibilità di partecipare a gare ed incontri, compatibilmente con la situazione dovuta alla pandemia in corso. Ma, come un pilota in gara , quello che può fare Team Undici è andare avanti, il più veloce possibile, per raggiungere i propri obiettivi.

