Tenta il furto con chiave inglese e tenaglia, arrestato un uomo di 29 anni a Varese

Nella giornata di ieri – mercoledì 25 novembre -, i Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne disoccupato cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato.

In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al contrasto dei furti in abitazione e perpetrati all’interno di attività commerciali, in seguito ad una segnalazione telefonica al 112 N.U.E., sono intervenuti a Varese in via Aquileia, presso un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, dove hanno sorpreso il giovane disoccupato mentre tentava di introdursi all’interno dell’attività commerciale, poco dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando una chiave inglese ed una tenaglia, che sono state sequestrate dai Carabinieri.

Inoltre il cittadino marocchino è stato sanzionato amministrativamente per aver violato le misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid -19. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese, in attesa udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, con emissione della misura cautelare della custodia in carcere.